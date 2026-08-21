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Tour de contes, Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Talant

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque multimédia Henri Vincenot · Talant

Tour de contes, Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Talant

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Adresse
Place Pierre Mendès France 21240 Talant
Ville
21240 Talant
Département
Côte-d'Or
Tarif
30 spectateurs maximum

Tour de contes Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque multimédia Henri Vincenot Côte-d’Or

30 spectateurs maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Conteuse-musicienne, Sarah Baillot Sterlin vous emmène pour un tour du monde en un tour de contes !
Dans un espace intimiste, les histoires vous entraînent au pays de l’imaginaire pour annoncer l’arrivée de l’automne… Les ritournelles et le rythme du tambour vous invitent à prendre part au voyage.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot Place Pierre Mendès France 21240 Talant Talant 21240 Le Belvédère Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380446024 [{« type »: « phone », « value »: « 03.80.44.60.30 »}]
Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture

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