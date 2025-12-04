Tour de contes Salle multifonctions Socioculturelle Plouëc-du-Trieux

Tour de contes

Salle multifonctions Socioculturelle 3 rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 19:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

La bibliothèque de Plouec du Trieux vous propose une lecture de contes par Vassili Ollivro .

Salle multifonctions Socioculturelle 3 rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 62 45

