Informations pratiques

Neuvecelle

Tour de France 16ème étape

Parc Clair Matin Neuvecelle Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Rendez-vous le 21 juillet pour un contre la montre individuel de 26 kms !

Vivez l’ambiance du tour, au plus près de la course, au Parc Clair Matin à Neuvecelle, au cœur d’une journée exceptionnelle.

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Parc Clair Matin Neuvecelle 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 56 04

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English : Tour de France Stage 16

Experience the atmosphere of the tour up close at Parc Clair Matin in Neuvecelle, as part of an exceptional day featuring live race coverage, entertainment, the official merchandise store, food trucks, a refreshment stand, and concerts.

L’événement Tour de France 16ème étape Neuvecelle a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Leman Mountains Explore