Tour de France 2025 Jeudi 24 juillet Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains

Tour de France 2025 Jeudi 24 juillet Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains jeudi 24 juillet 2025 13:15:00.

Tour de France 2025 Jeudi 24 juillet

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 13:15:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Le Tour de France revient pour la seconde fois au Col de La Loze depuis son premier passage en 2020.

.

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

The Tour de France returns for the second time to the Col de La Loze since its first passage in 2020.

German :

Die Tour de France kehrt nach ihrem ersten Besuch im Jahr 2020 zum zweiten Mal zum Col de La Loze zurück.

Italiano :

Il Tour de France torna sul Col de La Loze per la seconda volta dopo la sua prima visita nel 2020.

Espanol :

El Tour de Francia regresa al Col de La Loze por segunda vez desde su primera visita en 2020.

L’événement Tour de France 2025 Jeudi 24 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains