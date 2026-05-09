Archamps

Tour de France 2026: Etape 15 Passage dans les Monts du Genevois

Col de la Croisette Archamps Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19

À l’occasion de l’étape 15 du Tour de France, la Haute-Savoie s’apprête à vibrer au rythme de la Grande Boucle.

Le peloton entrera en Haute-Savoie par le village de Chevrier et prendra la direction du massif du Salève.

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Col de la Croisette Archamps 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 95 07 10 ot@montsdugenevois.com

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English :

Stage 15 of the Tour de France will set the Haute-Savoie region abuzz with the excitement of the Grande Boucle.

The peloton will enter Haute-Savoie via the village of Chevrier and head for the Salève massif.

L’événement Tour de France 2026: Etape 15 Passage dans les Monts du Genevois Archamps a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Monts du Genevois