Moosch

Tour de France 2026 Fan Zone de Moosch

Moosch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

buvette et petite restauration, animations musicales (de 11 H à 18 H Barg am Greiner, de 18 H à 22 H Willer Thaler, à partir de 22 H DJ)

Retransmission de l’étape 14 du départ à l’arrivée sur écran géant.

buvette et petite restauration, animations musicales (de 11 H à 18 H Barg am Greiner, de 18 H à 22 H Willer Thaler, à partir de 22 H DJ)

Retransmission de l’étape 14 du départ à l’arrivée sur écran géant. 0 .

Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 90 saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr

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English :

Refreshments and light meals, live music (11 a.m. to 6 p.m. with Barg am Greiner, 6 p.m. to 10 p.m. with Willer Thaler, and a DJ starting at 10 p.m.)

Live broadcast of Stage 14 from start to finish on a giant screen.

L’événement Tour de France 2026 Fan Zone de Moosch Moosch a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin