Tour de France 2026 Fan Zone de Moosch Moosch
Tour de France 2026 Fan Zone de Moosch Moosch samedi 18 juillet 2026.
Moosch
Tour de France 2026 Fan Zone de Moosch
Moosch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
buvette et petite restauration, animations musicales (de 11 H à 18 H Barg am Greiner, de 18 H à 22 H Willer Thaler, à partir de 22 H DJ)
Retransmission de l’étape 14 du départ à l’arrivée sur écran géant.
buvette et petite restauration, animations musicales (de 11 H à 18 H Barg am Greiner, de 18 H à 22 H Willer Thaler, à partir de 22 H DJ)
Retransmission de l’étape 14 du départ à l’arrivée sur écran géant. 0 .
Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 90 saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr
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English :
Refreshments and light meals, live music (11 a.m. to 6 p.m. with Barg am Greiner, 6 p.m. to 10 p.m. with Willer Thaler, and a DJ starting at 10 p.m.)
Live broadcast of Stage 14 from start to finish on a giant screen.
L’événement Tour de France 2026 Fan Zone de Moosch Moosch a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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