Tour de France 2026 parade de la montée du Haag Geishouse samedi 18 juillet 2026.

Geishouse

Tour de France 2026 parade de la montée du Haag

Geishouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 11:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Les clubs cyclistes du territoire défileront entre Geishouse et le Haag lors d’une parade à vélo organisée en prélude au passage du Tour de France.

Ski Club Ranspach, Vélo Club de Mollau, Comité du Massif des Vosges

Les clubs cyclistes du territoire défileront entre Geishouse et le Haag lors d’une parade à vélo organisée en prélude au passage du Tour de France.

Ski Club Ranspach, Vélo Club de Mollau, Comité du Massif des Vosges 0 .

Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 90 saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr

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English :

Local cycling clubs will ride in a parade between Geishouse and Le Haag as a prelude to the Tour de France’s passage through the area.

Ski Club Ranspach, Mollau Cycling Club, Vosges Massif Committee

L’événement Tour de France 2026 parade de la montée du Haag Geishouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin