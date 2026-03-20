Tour de France 2026 Passage de la 20ème étape Saint-Jean-de-Maurienne
Tour de France 2026 Passage de la 20ème étape Saint-Jean-de-Maurienne samedi 25 juillet 2026.
Tour de France 2026 Passage de la 20ème étape
Saint-Jean-de-Maurienne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Avec 171 km et 5 600 m de dénivelé positif, la 20ème étape du Tour de France 2026 promet de grandes émotions ! Après la descente du Col de la Croix de Fer et avant l’ascension du Galibier, venez assister au passage des coureurs à Saint-Jean-de-Maurienne !
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Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 51 51 contact@explore-maurienne.com
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English :
With 171 km and 5,600 m of ascent, the 20th stage of the Tour de France 2026 promises to be a thrill ride! After the descent of the Col de la Croix de Fer and before the ascent of the Galibier, come and watch the riders pass through Saint-Jean-de-Maurienne!
L’événement Tour de France 2026 Passage de la 20ème étape Saint-Jean-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne