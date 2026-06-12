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Tour de France 2026 village d’animations de Saint-Amarin Saint-Amarin

Tour de France 2026 village d’animations de Saint-Amarin Saint-Amarin samedi 18 juillet 2026.

Adresse : rue Charles de Gaulle

Ville : 68550 Saint-Amarin

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0

Saint-Amarin

Tour de France 2026 village d’animations de Saint-Amarin

rue Charles de Gaulle Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Le Tour de France arrive à Saint-Amarin… et la fête aussi ! Retrouvez toutes les animations proposées sur www.hautes-vosges-alsace.fr/actualités tout au long de la journée.
Le Tour de France arrive à Saint-Amarin… et la fête aussi ! Retrouvez ci-dessous toutes les animations proposées tout au long de la journée.

Bar du Coq petite fan zone vendredi soir et samedi
SR Saint-Amarin petite restauration et buvette
Boutique officielle du Tour de France
Musée Serret billet d’entrée à tarif réduit et exposition
Les Demoiselles du Vrac stand de glaces
CAPSA buvette et animation musicale
Bernard Arnold vente de crêpes 0  .

rue Charles de Gaulle Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 90  saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr

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English :

The Tour de France is coming to Saint-Amarin—and so is the celebration! Check out all the events scheduled for the day at www.hautes-vosges-alsace.fr/actualit%E9s.

L’événement Tour de France 2026 village d’animations de Saint-Amarin Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin

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