Tour de France à Charbonnières les Varennes Charbonnières-les-Varennes

Salle Desaix Charbonnières-les-Varennes Puy-de-Dôme

Début : Lundi 2025-07-14 09:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

2025-07-14

Journée festive en marge du passage du Tour de France dans la commune

Salle Desaix Charbonnières-les-Varennes 63410 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 33 52 98 mairie@clv63.fr

English :

A day of festivities as the Tour de France passes through the town

German :

Festtag am Rande der Durchfahrt der Tour de France in der Gemeinde

Italiano :

Una giornata di festeggiamenti in occasione del passaggio del Tour de France in città

Espanol :

Un día de fiesta al paso del Tour de Francia por la ciudad

