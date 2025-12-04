Tour de France à pied Théo Vetil Étape Erquy Rue du Port Erquy

Tour de France à pied Théo Vetil Étape Erquy

Début : 2025-12-13

2025-12-13

Théo VETIL a 24 ans et s’est lancé dans un tour de France à pied afin de créer des actions pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Concrètement, ces actions sont

– une collecte de fonds pour financer la recherche médicale,

– une sensibilisation autour de la maladie envers le grand public pour améliorer la connaissance sur la maladie,

– l’organisation d’évènements sportifs pour inciter à faire du sport.

Pour plus de détails sur le projet, vous pouvez consulter les réseaux sociaux Dans Ma Tête Et Mes Baskets (facebook ou instagram).

Dernière étape Sables d’Or Pléneuf-Val-André. L’objectif de cette journée est d’inviter un maximum de personnes à participer à cette marche. Vous êtes conviés à le rejoindre. Pensez à vous inscrire.

L’arrivée du tour de France à pied de Théo se déroulera le samedi 13 décembre. Il arrivera à Pléneuf-Val-André, au niveau de la Rotonde, de là où il est parti le 11 janvier 2025.

Plusieurs parcours/distances sont possibles

– 24km Sables (départ) 8h00

– 13km Cap d’Erquy 10h45

– 11km Erquy 11h30, pause casse-croute puis départ à 12h30

– 6,5km La ville Berneuf 14h00

– 2,5km Parking Plage des Vallée 15h00

– 0km Rotonde (arrivée) entre 15h30 et 16h00

Les personnes ont la possibilité de se rendre par leur propre moyen aux points de RDV indiqués OU avec une navette (gratuite).

– 13km Erquy (maison de la mer) rdv 10h45

– 11km Erquy (maison de la mer) rdv 11h45

– 6,5km La Ville Berneuf rdv 13h30

– 2,5km Plage des Vallées rdv 14h45

Tous les départs des navettes ont lieu au parking de la rotonde de Pléneuf-Val-André, là où se terminera l’étape. Pour un soucis de place (45 places/navette), nous avons besoin de connaître approximativement le nombre de personne par navette. Les personnes peuvent retrouver les informations des navettes sur les comptes réseaux sociaux Facebook et Instagram (Dans Ma Tête Et Mes Baskets). Pour les personnes qui n’ont pas les réseaux sociaux, il est possible de s’inscrire ou d’avoir des informations par l’adresse mail dansmateteetmesbaskets@gmail.com

Une salle à la maison de la mer a été réservée pour celles et ceux qui m’accompagneront le matin. Il sera possible de manger et de se réchauffer dans cette salle avant de repartir pour les 11 derniers kilomètres.

Un pot d’amitié sera offert grâce à la biscuiterie Delaunay, Anik Crèmerie Paysanne et Les Galettes de Raymonde. Ce temps sera un moment d’échange. Une cagnotte sera mise à disposition pour celles et ceux qui souhaitent participer à la collecte de fonds organisée pour financer la recherche médicale. .

Rue du Port Maison de la Mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

