Tour de France Albertville La Plagne Parc Olympique Henry Dujol Albertville

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Le Tour de France est de retour à la cité olympique ! Ne manquez pas le début de cette étape 100% montagne.

Parc Olympique Henry Dujol Avenue Joseph Fontanet Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Tour de France returns to the Olympic city! Don’t miss the start of this 100% mountain stage.

German :

Die Tour de France ist zurück in der Olympiastadt! Verpassen Sie nicht den Beginn dieser Etappe, die zu 100% aus Bergen besteht.

Italiano :

Il Tour de France torna nella città olimpica! Non perdetevi la partenza di questa tappa 100% di montagna.

Espanol :

¡El Tour de Francia vuelve a la ciudad olímpica! No te pierdas la salida de esta etapa 100% de montaña.

