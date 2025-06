Tour de France Feu d’Artifice Laval 12 juillet 2025 07:00

Mayenne

Tour de France Feu d’Artifice Quai Sadi Carnot Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Le Tour de France arrive à Laval !

Samedi 12 juillet, la 8e étape de la Grande Boucle arrivera à Laval. Quatre ans après une étape 100% mayennaise, les coureurs retrouveront les rues de Laval et son agglo. Partie de Saint-Méen-le-Grand, cette étape de 174km mènera les coureurs aux abords d’Espace Mayenne, après un passage attendu dans le centre-ville. La Fête nationale sera avancée, avec animations, bal populaire et feu d’artifice.

Plus d’infos lien ci-contre .

Quai Sadi Carnot

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

The Tour de France comes to Laval!

German :

Die Tour de France kommt nach Laval!

Italiano :

Il Tour de France arriva a Laval!

Espanol :

El Tour de Francia llega a Laval

L’événement Tour de France Feu d’Artifice Laval a été mis à jour le 2025-06-17 par LAVAL TOURISME