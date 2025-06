Tour de France : le programme Gare Chevaigné

Le 12 juillet 2025, Chevaigné prend les couleurs du Tour de France.

De nombreuses animations vous seront proposées.

**CIRCULATION et STATIONNEMENT**

**Vendredi 11 juillet** : À compter de 10h, le stationnement le long du parcours est interdit (rue d’Ille et Rance, rue les Temps Modernes, Rue de Rennes). En cas de non-respect, les véhicules seront mis en fourrière.

L’accès aux parkings dédiés à la gare sera interdit à partir de 6h.

**Samedi 12 juillet** : il est attendu de nombreux visiteurs, des zones de stationnement sont prévues, cependant, merci à chacun de stationner ses véhicules sur sa parcelle pour libérer l’espace public.

À partir de 10h30 et jusqu’à 15h, le parcours est strictement infranchissable en voiture, mais possible à pied sauf lors du passage de la caravane attendu à 12h28, et celui des coureurs à 14h22.

