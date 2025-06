Tour de France passage aux Andelys – Les Andelys 8 juillet 2025 10:00

Eure

Tour de France passage aux Andelys Place Nicolas Poussin Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-08 18:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Le Tour de France traversera notre territoire avec un passage attendu à Saussay-la-Campagne, Les Andelys et Romilly-sur-Andelle principalement. Pour célébrer cet événement exceptionnel, la Ville des Andelys proposera tout au long de la journée des animations ouvertes à tous. Au programme un tremplin BMX avec airbag de réception pour les amateurs de sensations, une initiation à la pratique cycliste, des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi qu’un circuit de karting à pédales pour les plus jeunes. Venez nombreux vivre l’ambiance unique du Tour et profiter d’un moment festif et sportif en famille ou entre amis !

Les animations se dérouleront de 10h à 18h place Nicolas Poussin, le passage de la caravane à partir de 14h00 et le passage coureurs à partir de 15h30.

Le Tour de France traversera notre territoire avec un passage attendu à Saussay-la-Campagne, Les Andelys et Romilly-sur-Andelle principalement. Pour célébrer cet événement exceptionnel, la Ville des Andelys proposera tout au long de la journée des animations ouvertes à tous. Au programme un tremplin BMX avec airbag de réception pour les amateurs de sensations, une initiation à la pratique cycliste, des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi qu’un circuit de karting à pédales pour les plus jeunes. Venez nombreux vivre l’ambiance unique du Tour et profiter d’un moment festif et sportif en famille ou entre amis !

Les animations se dérouleront de 10h à 18h place Nicolas Poussin, le passage de la caravane à partir de 14h00 et le passage coureurs à partir de 15h30. .

Place Nicolas Poussin

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Tour de France passage aux Andelys

The Tour de France will pass through our region, with Saussay-la-Campagne, Les Andelys and Romilly-sur-Andelle the main stopovers. To celebrate this exceptional event, the town of Les Andelys will be offering a day of entertainment open to all. On the program: a BMX springboard with a landing airbag for thrill-seekers, an introduction to cycling, road safety awareness workshops, and a pedal go-kart circuit for the younger set. Come and experience the unique atmosphere of the Tour and enjoy a festive and sporting event with family and friends!

Activities will take place from 10 a.m. to 6 p.m. in Place Nicolas Poussin, with the caravan passing through from 2 p.m. and the riders passing through from 3:30 p.m.

German :

Die Tour de France wird durch unser Gebiet führen und hauptsächlich in Saussay-la-Campagne, Les Andelys und Romilly-sur-Andelle vorbeikommen. Um dieses außergewöhnliche Ereignis zu feiern, bietet die Stadt Les Andelys den ganzen Tag über Animationen an, die für alle offen sind. Auf dem Programm stehen eine BMX-Schanze mit Airbag für alle, die den Nervenkitzel suchen, eine Einführung in den Radsport, Workshops zur Verkehrssicherheit sowie eine Pedal-Gokart-Bahn für die Jüngsten. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre der Tour und genießen Sie einen festlichen und sportlichen Moment mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden!

Die Animationen finden von 10 bis 18 Uhr auf dem Place Nicolas Poussin statt, die Karawane fährt ab 14 Uhr vorbei und die Fahrer ab 15.30 Uhr.

Italiano :

Il Tour de France attraverserà la nostra regione, con Saussay-la-Campagne, Les Andelys e Romilly-sur-Andelle come tappe principali. Per celebrare questo evento eccezionale, la città di Les Andelys proporrà per tutta la giornata una serie di attività aperte a tutti. In programma: un trampolino per BMX con airbag di atterraggio per gli amanti del brivido, un’introduzione al ciclismo, laboratori di sensibilizzazione alla sicurezza stradale e un circuito di go-kart a pedali per i più giovani. Venite tutti a vivere l’atmosfera unica del Tour e a godervi un evento festoso e sportivo con la famiglia e gli amici!

Gli eventi si svolgeranno dalle 10.00 alle 18.00 in Place Nicolas Poussin, con il passaggio della carovana a partire dalle 14.00 e dei corridori a partire dalle 15.30.

Espanol :

El Tour de Francia pasará por nuestra región, con Saussay-la-Campagne, Les Andelys y Romilly-sur-Andelle como principales escalas. Para celebrar este acontecimiento excepcional, la ciudad de Les Andelys ofrecerá durante todo el día una serie de actividades abiertas a todos. En el programa: un trampolín de BMX con airbag de aterrizaje para los amantes de las emociones fuertes, una iniciación al ciclismo, talleres de sensibilización a la seguridad vial y un circuito de karts a pedales para los más pequeños. Vengan todos a vivir el ambiente único del Tour y a disfrutar de un acontecimiento festivo y deportivo con la familia y los amigos

Los actos tendrán lugar de 10.00 a 18.00 horas en la plaza Nicolas Poussin, con paso de la caravana a partir de las 14.00 horas y de los ciclistas a partir de las 15.30 horas.

L’événement Tour de France passage aux Andelys Les Andelys a été mis à jour le 2025-06-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération