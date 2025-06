TOUR DE FRANCE Passage du Tour de France à Craon Craon 12 juillet 2025 14:00

Mayenne

TOUR DE FRANCE Passage du Tour de France à Craon Craon Mayenne

Le samedi 12 juillet, la 8ème étape du Tour de France se déroule entre Saint-Méen-le-Grand et Laval.

À Craon, les cyclistes arriveront de la route de Rennes, remonteront la route de Nantes, poursuivront par le boulevard Okehampton jusqu’au rond-point du Trotteur où ils prendront la route de Château-Gontier.

La caravane passera vers 14h15 et le peloton est attendu entre 16h et 16h15.

Animations / Fan zone

Fan zone Groupama-FDJ | square de la Loge | gratuite et ouvert à tous | 11h à 17h30

Au programme :

Animation par Antoine Besson, journaliste sportif sur Eurosport

Présence de Marion Paumier, championne handisport de cyclisme originaire de Craon

Écran géant de 21m² avec retransmission en direct de toute l’étape (13h30 à 17h30)

Simulateur slot-vélo pour réaliser un parcours virtuel sur le circuit des 24 Heures du Mans

Stand maquillage pour les enfants,Jeux en bois mis à disposition par Concept Bois & Jeux

Stand tombola avec tenue cycliste Groupama-FDJ ou maillot dédicacé signé par David Gaudu à gagner et de nombreux cadeaux à remporter tout au long de la journée

Stand prévention Batak pour tester ses réflexes Buvette de l’Entente cycliste Craon-Renazé

Vente de glaces avec Les glaces des Courbetons

Autour de la fan zone

Animations proposées par la ville de Craon, les associations craonnaises, commerçants locaux et partenaires du Tour :

Grand circuit vélo pour les enfants avec sensibilisation au code de la route (mise à disposition de draisiennes, bicyclettes et casques)

Stands avec animations pour petits et grands avec le Football Club du Craonnais, l’Entente Cycliste Craon-Renazé, le Nulle Part Ailleurs, Century 21, les bananes de Guadeloupe et Martinique, Cochonou

Place du 11 novembre

2ème écran avec retransmission de la course

Restauration et buvettes avec les commerçants locaux

Exposition photo sur le Tour au bar La Station

La banda Morachago animera également la journée en musique !

Plus d’informations https://www.ville-craon53.fr/article.aspx?card=54474 .

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire

English :

On Saturday July 12, the 8th stage of the Tour de France takes place between Saint-Méen-le-Grand and Laval.

German :

Am Samstag, den 12. Juli, findet die 8. Etappe der Tour de France zwischen Saint-Méen-le-Grand und Laval statt.

Italiano :

Sabato 12 luglio, l’ottava tappa del Tour de France si svolge tra Saint-Méen-le-Grand e Laval.

Espanol :

El sábado 12 de julio se disputa la 8ª etapa del Tour de Francia entre Saint-Méen-le-Grand y Laval.

