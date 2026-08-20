AGENDA
Tour de jardin, Ludo-médiathèque, 49530 Drain,
samedi 21 novembre 2026 · Ludo-médiathèque, 49530 Drain
Informations pratiques
Tour de jardin Samedi 21 novembre, 10h30 Ludo-médiathèque, 49530 Drain Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T11:00:00+01:00
Fantaisie musicale et printanière.
Spectacle pour le très jeune public dès 6 mois.
Ludo-médiathèque, 49530 Drain 78 Rue Abbé Bricard, 49530 Orée d’Anjou 49530 Drain Maine-et-Loire Pays de la Loire
Nadège Rigalleau