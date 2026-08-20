Tour de jardin, Ludo-médiathèque, 49530 Drain,

Informations pratiques

Tour de jardin Samedi 21 novembre, 10h30 Ludo-médiathèque, 49530 Drain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T11:00:00+01:00

Fantaisie musicale et printanière.

Spectacle pour le très jeune public dès 6 mois.

Ludo-médiathèque, 49530 Drain 78 Rue Abbé Bricard, 49530 Orée d’Anjou 49530 Drain Maine-et-Loire Pays de la Loire

Nadège Rigalleau