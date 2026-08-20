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Tour de jardin, Ludo-médiathèque, 49530 Drain,

samedi 21 novembre 2026 · Ludo-médiathèque, 49530 Drain

Tour de jardin, Ludo-médiathèque, 49530 Drain,

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Ludo-médiathèque, 49530 Drain
Adresse
78 Rue Abbé Bricard, 49530 Orée d'Anjou
Ville
49530
Département
Maine-et-Loire

Tour de jardin Samedi 21 novembre, 10h30 Ludo-médiathèque, 49530 Drain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T11:00:00+01:00

Fantaisie musicale et printanière.
Spectacle pour le très jeune public dès 6 mois.

Ludo-médiathèque, 49530 Drain 78 Rue Abbé Bricard, 49530 Orée d’Anjou 49530 Drain Maine-et-Loire Pays de la Loire
Nadège Rigalleau