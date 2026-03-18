Tour de la Haute-Bigorre, 10éme édition Ligne de départ Salle Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre

Tour de la Haute-Bigorre, 10éme édition

Ligne de départ Salle Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Tour de Haute Bigorre, un événement cycliste d’envergure régionale voire au-delà, est organisé à Bagneres de Bigorre par l’ACBB, réunissant un plateau de 120 coureurs amateurs au maximum, venus des quatre coins de l’Occitanie et des régions avoisinantes.

Ils s’affronteront sur un nouveau parcours soigneusement sélectionné, favorisant les courses de mouvements et le spectacle sportif !

7h30 remise des dossards et transpondeurs à la salle Clair Vallon (Bagnères de Bigorre).

9h00 départ du contre la montre à Bagnères de Bigorre (Rondpoint Dumoret sur la D8)

13h30 un repas sera proposé (15 euros pour les coureurs et les membres de l’encadrement) à la salle Clair Vallon.

15h00 Départ de la course en ligne ( Rue des Saules , juste devant la Salle Clair Vallon).

Remise des prix après l’arrivée des coureurs

Le contre-la-montre se dispute sur une boucle de 12,6 km, offrant aux coureurs un parcours exigeant où chaque seconde compte

La course en ligne est composée de 5 boucles de 20 km, avec pour le maillot meilleur grimpeur 4 passages situés en haut de la Côte de Toulouse et 4 passages à Montgaillard. De plus, 4 points chauds (sprints) sont prévus sur la ligne droite. Départ/Arrivée à Bagnères-de-Bigorre. .

Ligne de départ Salle Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 10 04 75

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English :

The Tour de Haute Bigorre, a cycling event of regional scope and beyond, is organized in Bagneres de Bigorre by the ACBB, bringing together a maximum of 120 amateur riders from the four corners of Occitanie and neighboring regions.

They will compete on a new, carefully selected course, favoring movement and sporting spectacle!

L’événement Tour de la Haute-Bigorre, 10éme édition Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65