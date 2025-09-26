Tour de la mirabelle Jarny

Le tour de la mirabelle est une course cycliste internationale se déroulant en Lorraine. Elle fut crée en 2002 et passe à l’échelon professionnel en intégrant le calendrier uci 2.2 en 2019.

Le vendredi 26 septembre, le peloton s’élancera sur une étape unique de 181 km depuis Jarny. Pour la première fois de l’histoire du Tour de la Mirabelle, la ville de Jarny accueillera le départ de la course ! Aux portes du parc naturel régional de Lorraine, les paysages qui accompagneront les coureurs sur le début de course s’annoncent magnifiques.

C’est également un grand moment de fête populaire, avec des animations prévues tout au long de la journée, des zones spectateurs accessibles, et une ambiance à la hauteur de l’événement dans les villes-étapes.Tout public

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est mirabelle.orga@outlook.com

English:

The Tour de la Mirabelle is an international cycling race held in Lorraine. It was created in 2002 and will move up to the professional level by joining the uci 2.2 calendar in 2019.

On Friday September 26, the peloton will set off on a single 181 km stage from Jarny. For the first time in the history of the Tour de la Mirabelle, the town of Jarny will host the start of the race! At the gateway to Lorraine?s regional nature park, the scenery that will accompany the riders at the start of the race promises to be magnificent.

It’s also a great opportunity for a popular celebration, with entertainment planned throughout the day, accessible spectator zones, and an atmosphere to match the event in the stage towns.

German:

Die Tour de la Mirabelle ist ein internationales Radrennen, das in Lothringen stattfindet. Das Rennen wurde 2002 ins Leben gerufen und wird 2019 in den uci 2.2-Kalender der Profis aufgenommen.

Am Freitag, den 26. September, startet das Peloton in Jarny zu einer einzigen Etappe über 181 km. Zum ersten Mal in der Geschichte der Tour de la Mirabelle wird die Stadt Jarny den Start des Rennens beherbergen! An den Toren des regionalen Naturparks Lothringens werden die Landschaften, die die Fahrer zu Beginn des Rennens begleiten werden, wunderschön sein.

Es ist auch ein großes Volksfest, mit Animationen den ganzen Tag über, zugänglichen Zuschauerzonen und einer dem Ereignis angemessenen Atmosphäre in den Etappenstädten.

Italiano:

Il Tour de la Mirabelle è una gara ciclistica internazionale che si svolge in Lorena. È stata creata nel 2002 e passerà al livello professionistico entrando a far parte del calendario uci 2.2 nel 2019.

Venerdì 26 settembre, il gruppo partirà per un’unica tappa di 181 km da Jarny. Per la prima volta nella storia del Tour de la Mirabelle, la città di Jarny ospiterà la partenza della gara! Alle porte del Parco Naturale Regionale della Lorena, lo scenario che accompagnerà i corridori alla partenza della gara si preannuncia magnifico.

Sarà anche una grande occasione di festa per il pubblico, con intrattenimento previsto per tutta la giornata, zone accessibili agli spettatori e un’atmosfera all’altezza dell’evento nelle città di tappa.

Espanol:

El Tour de la Mirabelle es una carrera ciclista internacional que se celebra en Lorena. Se creó en 2002 y subirá al nivel profesional al unirse al calendario uci 2.2 en 2019.

El viernes 26 de septiembre, el pelotón saldrá en una única etapa de 181 km desde Jarny. Por primera vez en la historia del Tour de la Mirabelle, ¡la ciudad de Jarny acogerá la salida de la carrera! A las puertas del Parque Natural Regional de Lorena, el paisaje que acompañará a los ciclistas en la salida de la carrera promete ser magnífico.

También será una gran ocasión para el público, con animaciones previstas durante todo el día, zonas accesibles para los espectadores y un ambiente a la altura del acontecimiento en las ciudades de etapa.

