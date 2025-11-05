Tour de la Provence Arles

Tour de la Provence

Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026.

Dates de passage à confirmer. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

Le Tour de France a la chance d’avoir Paris et les champs Elysées, le Tour de La Provence a la chance d’avoir Arles. 3 jours de course, 3 jours de défis, 3 jours qui vont piquer les jambes, avec une arrivée à Arles !

Des dizaines de coureurs professionnels débouleront sur le boulevard des Lices lancés à 60km/h. C’est là que sera installée la ligne d’arrivée du Tour de La Provence. Spectacle garanti pour les Arlésiens qui assisteront au grand final de l’épreuve cycliste. Arles accueillera la grande arrivée du Tour de La Provence lors des deux prochaines années.



Dès 13h, de nombreuses animations seront proposées autour de l’esplanade Charles-de-Gaulle course de vélos-taxis Taco and Co et de jeunes cyclistes des clubs arlésiens, jeux géants, foodtrucks, atelier de réparation de vélos, diffusion de la course sur écran géant, manège écolo, groupes de tradition, stand de vélos insolites, simulateur de course home-trainer , vélo à smoothie, kartings à pédales… Le point d’orgue de cette journée exceptionnelle sera le sprint final de la dernière étape du Tour de La Provence, prévu vers 16h30 sur le boulevard des Lices. .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

English :

The Tour de France is lucky to have Paris and the Champs Elysées, the Tour de La Provence is lucky to have Arles. 3 days of racing, 3 days of challenges, 3 days that will sting the legs, with a arrival in Arles !

German :

Die Tour de France hat das Glück, Paris und die Champs Elysées zu haben, die Tour de La Provence hat das Glück, Arles zu haben. 3 Tage Rennen, 3 Tage Herausforderungen, 3 Tage, die in die Beine stechen werden, mit einer Ankunft in Arles!

Italiano :

Il Tour de France ha la fortuna di avere Parigi e gli Champs Elysées, il Tour de La Provence ha la fortuna di avere Arles. 4 giorni di corsa, 4 giorni di sfide, 4 giorni che faranno male alle gambe, con un arrivo ad Arles!

Espanol :

El Tour de Francia tiene la suerte de contar con París y los Campos Elíseos, el Tour de La Provenza tiene la suerte de contar con Arles. 3 días de carrera, 3 días de desafíos, 3 días que harán temblar las piernas, ¡con un final en Arles!

L’événement Tour de la Provence Arles a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme d’Arles