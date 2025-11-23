TOUR DE LESPIGNAN Lespignan
TOUR DE LESPIGNAN Lespignan dimanche 23 novembre 2025.
TOUR DE LESPIGNAN
1 impasse clos des lys Lespignan Hérault
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Parcourir le territoire diversifié de notre village, et osciller entre l’histoire et la découverte géographique locale…
ensemble de 5 courses-vertes Trial 3, 4.5, 6, 12 et 20 km ( en solo ou relais de 2 ) et marche de 6km. Courses enfants nés avant 2014 gratuites avec médailles.
Parcours sur les sentiers, rues du villages, pech avec vue sur l’étang de Vendres et la Mer. .
1 impasse clos des lys Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 7 68 23 73 09 lespignan.aventures@gmail.com
English :
Explore the diverse territory of our village, moving between history and local geographical discovery…
German :
Die vielfältige Gegend unseres Dorfes durchstreifen und zwischen Geschichte und lokaler geografischer Entdeckung hin und her schwanken…
Italiano :
Esplorate il variegato territorio del nostro villaggio, muovendovi tra storia e scoperta geografica locale…
Espanol :
Explore el diverso territorio de nuestro pueblo, moviéndose entre la historia y el descubrimiento geográfico local…
L’événement TOUR DE LESPIGNAN Lespignan a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT LA DOMITIENNE