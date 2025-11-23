TOUR DE LESPIGNAN Lespignan

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Parcourir le territoire diversifié de notre village, et osciller entre l’histoire et la découverte géographique locale…

ensemble de 5 courses-vertes Trial 3, 4.5, 6, 12 et 20 km ( en solo ou relais de 2 ) et marche de 6km. Courses enfants nés avant 2014 gratuites avec médailles.

Parcours sur les sentiers, rues du villages, pech avec vue sur l’étang de Vendres et la Mer. .

1 impasse clos des lys Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 7 68 23 73 09 lespignan.aventures@gmail.com

English :

Explore the diverse territory of our village, moving between history and local geographical discovery…

German :

Die vielfältige Gegend unseres Dorfes durchstreifen und zwischen Geschichte und lokaler geografischer Entdeckung hin und her schwanken…

Italiano :

Esplorate il variegato territorio del nostro villaggio, muovendovi tra storia e scoperta geografica locale…

Espanol :

Explore el diverso territorio de nuestro pueblo, moviéndose entre la historia y el descubrimiento geográfico local…

