Tour de l’Horloge Réservation OBLIGATOIRE Auxerre
Tour de l’Horloge Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine 2025, des visites guidées de la tour de l’Horloge, monument emblématique de la ville d’Auxerre sont organisées. La montée dans la tour représente un effort physique important liée à la montée et la descente des marches (23m d’ascension) mais également avec l’étroitesse de l’escalier d’accès.
Les personnes n’étant pas autorisés à effectuer la visite:
– Les personnes ne portant pas de chaussures fermées type basket, adaptées à la montée et la descente de 200 marches usées par le temps
Les femmes enceintes de + de 3 mois
– Les enfants de moins de 3 ans
– Les personnes ayant des problèmes de santé notamment cardiaque, de mobilité, respiratoires ou avec une capacité physique restreinte
– Les personnes claustrophobes
Pour la sécurité de tous, les guides conférenciers se réservent le droit de refuser les personnes qui ne respecteront pas ces conditions. .
Tour de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19
