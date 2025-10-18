Tour de l’île aux oiseaux au départ de la Hume Gujan-Mestras

Tour de l’île aux oiseaux au départ de la Hume Gujan-Mestras samedi 18 octobre 2025.

Tour de l’île aux oiseaux au départ de la Hume

Port de la Hume Gujan-Mestras Gironde

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-24

2025-10-18

Profitez d’une balade autour de l’île aux oiseaux avec l’Union des Bateliers Arcachonnais. L’histoire du Bassin, de ses fameuses cabanes tchanquées ou encore du Cap Ferret n’aura plus de secret pour vous.

Contactez l’Office de Tourisme pour avoir les jours et les horaires des sorties proposées. .

Port de la Hume Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 12 65 tourismegujanmestras@terraostra.com

