Tour de l’Indre des Sports à Vatan Vatan

Tour de l’Indre des Sports à Vatan Vatan vendredi 11 juillet 2025 14:00:00.

Tour de l’Indre des Sports à Vatan

Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11 18:00:00

Date(s) :

2025-07-11

En 2025 le tour de l’Indre des Sport revient à Vatan .

Rendez-vous derrière le camping vendredi 11 juillet de 14h à 18h.

Venez découvrir, tester et vous amuser autour de nombreuses activités sportives pour petits et grands Adesli, basket, boxe, cos, handball, football, handisport, natation, rugby tennis, tennis de table, tir à l’arc, Usep. .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31 accueil@vatan.fr

English :

In 2025, the Tour de l’Indre des Sport will return to Vatan.

German :

Im Jahr 2025 kehrt die Tour de l’Indre des Sports nach Vatan zurück.

Italiano :

Nel 2025, il Tour de l’Indre des Sports tornerà a Vatan.

Espanol :

En 2025, el Tour de l’Indre des Sports volverá a Vatan.

L’événement Tour de l’Indre des Sports à Vatan Vatan a été mis à jour le 2025-06-29 par OT Champs d’Amour