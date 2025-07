Tour de l’Indre des sports Châtillon-sur-Indre

Le Tour de l’Indre des Sports est de retour et cette année, c’est une véritable aventure sportive qui vous attend ! Imaginez 30 disciplines à découvrir gratuitement, 19 dates, 19 communes, plus de 600 kilomètres parcourus…Familles

Du 7 juillet au 1er août, petits et grands pourront s’initier à une multitude d’activités sportives, des plus classiques aux plus originales. Et devinez quoi ? Tout cela est encadré par des animateurs expérimentés qui vous donneront l’envie de pratiquer tous les sports disponibles. Chaque jour, de 14h à 18h, la caravane la plus sportive du département fait escale dans une commune différente, offrant ainsi un panel d’activités pour que tout le monde puisse en profiter. L’objectif du Tour de l’Indre des Sports est de permettre à tous les Indriens de découvrir ou redécouvrir gratuitement une vingtaine de disciplines sportives représentées par au moins un club dans le département. Alors, prêts à vivre une aventure sportive inoubliable avec le Tour de l’Indre des Sports ? .

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 55 55 sports@indre.fr

English :

The Tour de l’Indre des Sports is back, and this year it’s a real sporting adventure! Just imagine: 30 disciplines to discover free of charge, 19 dates, 19 towns, over 600 kilometers to cover…

German :

Die Tour de l’Indre des Sports ist wieder da und dieses Jahr erwartet Sie ein echtes sportliches Abenteuer! Stellen Sie sich vor: 30 Disziplinen, die Sie kostenlos entdecken können, 19 Termine, 19 Gemeinden, mehr als 600 zurückgelegte Kilometer…

Italiano :

Il Tour de l’Indre des Sports è tornato e quest’anno è una vera e propria avventura sportiva! Immaginate: 30 discipline da scoprire gratuitamente, 19 date, 19 città, oltre 600 chilometri percorsi…

Espanol :

Vuelve el Tour de l’Indre des Sports, ¡y este año es una auténtica aventura deportiva! Imagínese: 30 disciplinas para descubrir gratuitamente, 19 fechas, 19 ciudades, más de 600 kilómetros recorridos…

