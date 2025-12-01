Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tour de magie (faciles) Bibliothèque Barèges lundi 29 décembre 2025.

Bibliothèque BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-12-29 11:00:00
fin : 2025-12-29 12:00:00

2025-12-29

Tours de magie expliqués aux enfants.
À partir de 8 ans.

Bibliothèque BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

English :

Magic tricks explained to children.

German :

Zaubertricks für Kinder erklärt.

Italiano :

Trucchi di magia spiegati ai bambini.

Espanol :

Trucos de magia explicados a los niños.

