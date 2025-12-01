Tour de magie (faciles) Bibliothèque Barèges
Tour de magie (faciles) Bibliothèque Barèges lundi 29 décembre 2025.
Bibliothèque BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-12-29 11:00:00
fin : 2025-12-29 12:00:00
2025-12-29
Tours de magie expliqués aux enfants.
À partir de 8 ans. .
Bibliothèque BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Magic tricks explained to children.
German :
Zaubertricks für Kinder erklärt.
Italiano :
Trucchi di magia spiegati ai bambini.
Espanol :
Trucos de magia explicados a los niños.
