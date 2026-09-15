TOUR DE PISTE – WEEPERS CIRCUS Langogne
dimanche 20 décembre 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
TOUR DE PISTE – WEEPERS CIRCUS
Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Le Weepers Circus vous présente une formule Best-of Jeune Public.
Au programme une heure pour se remémorer tous les titres marquants des albums « A la récré », « Le grand bazar », « N’importe nawak » et « Panique dans la forêt ».
Enfin, partez à la découverte des titres du nouveau spectacle « Rétropolis » pectacle « Rétropolis ».
En partenariat les Fadarelles et la Ville de Langogne. offert par la Ville.
Le Weepers Circus vous présente une formule Best-of Jeune Public.
Au programme une heure pour se remémorer tous les titres marquants des albums « A la récré », « Le grand bazar », « N’importe nawak » et « Panique dans la forêt ».
Découvrez « Le gospel des gallinacés » revisité ou le rap délirant « Pirouette cacahuète ».
Il conviendra aussi de s’interroger sur l’existence des licornes, sur la conversion végane de quatre ogres affamés sur l’utilisation du « Mot magique » en société et naturellement de fêter le « Bal des barbus ».
Enfin, partez à la découverte des titres du nouveau spectacle « Rétropolis » avec sa fameuse « Rétro-danse » à la chorégraphie endiablée et son « Disco du mécano » aux lunettes multicolores.
Buvette et crêpes sur place.
Dans le cadre du Festiv’Allier la saison. En partenariat les Fadarelles et la Ville de Langogne. Offert par la Ville. .
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35
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English :
The Weepers Circus presents a « Best of » show for young audiences.
The program features an hour of all the standout songs from the albums “A la r%E9cr%E9,” “Le grand bazar,” “N’importe nawak,” and “Panique dans la for%EAt.”
Finally, come discover songs from the new show “Rétropolis.”
In partnership with Les Fadarelles and the City of Langogne. Presented by the City.
L’événement TOUR DE PISTE – WEEPERS CIRCUS Langogne a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Langogne
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