Tour de Provence 2026 Marseille 8e Arrondissement

Tour de Provence 2026

Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026.

Horaires en attente de communiqué. Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Compétition sportive de cyclisme, 10ième édition.

En attente de la détermination du tracé exact.

Les villes étapes seront Marseille, Rognac, Saint Victoret et Arles.

L’arrivée de l’étape reine sera adjugée au sommet de la montagne de la Lure .

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Cycling sports competition, 10th edition.

