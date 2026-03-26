Tour de Rezé CSC Jaunais-Blordière Rezé
Tour de Rezé CSC Jaunais-Blordière Rezé samedi 11 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 16:30 –
Gratuit : oui Gratuit Tout public
Changement de jour, d’horaires et nouvelle animation pour les familles ! Le Tour de Rezé se réinvente cette année, avec une édition « à la tombée du jour ». Rendez-vous samedi 11 avril !Le départ sera donné du centre socioculturel Jaunais-Blordière : À 16h30 pour le grand parcours (15 km) À 17h30 pour le moyen (8 km). Avec une arrivée au même endroit, quand le soleil se couche, dans une ambiance conviviale.Deux chasses au trésor seront proposées à 17h : Une pour les 4-7 ans au parc de la Morinière Une pour les 8-15 ans autour du ruisseau de l’Ilette. Restauration sur placeConseil : pensez à apporter des vêtements et chaussures adaptés et n’oubliez pas vos brassards réfléchissants, gourde et gobelet !+ Infos : reze.fr
CSC Jaunais-Blordière Rezé 44400
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