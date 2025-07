Tour de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire

Chênehutte-Trèves-Cunault 1 Rue d'Enghien Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Ultime vestige d’un château dont les origines remontent au 15esiècle, cette tour mesure 33mètres de haut. Son rôle défensif est rappelé par la présence de meurtrière.

Accès permanent, vue de l’extérieur.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025.

English :

The last vestige of a castle whose origins date back to the 15th century, this tower is 33 meters high. Its defensive role is evidenced by the presence of loopholes.

German :

Der 33 m hohe Turm ist das letzte Überbleibsel einer Burg, deren Ursprünge auf das 15. Jahrhundert zurückgehen. Die Schießscharten erinnern an seine Verteidigungsfunktion.

Italiano :

Ultima vestigia di un castello le cui origini risalgono al XV secolo, questa torre è alta 33 metri. Il suo ruolo difensivo è evidenziato dalla presenza di feritoie.

Espanol :

Último vestigio de un castillo cuyos orígenes se remontan al siglo XV, esta torre tiene 33 metros de altura. Su función defensiva se ve resaltada por la presencia de aspilleras.

