Tour de vide maisons à Lanleff Lanleff

Le bourg Lanleff Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

L’Association du Patrimoine de LANLEFF organise un tour de vide maisons à LANLEFF, près de Paimpol, le 21 septembre de 9h à 18h. Environ 8 maisons ouvriront leur porte, à la fois au bourg mais aussi sur le secteur de la Trinité. Un plan vous sera communiqué. Profitez-en pour visiter le temple atypique au bourg de la commune ! .

Le bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 12 19 34

