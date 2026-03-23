Tour de ville du Conquet Parc Beauséjour Le Conquet

Tour de ville du Conquet

Parc Beauséjour Devant l’office de tourisme du Conquet Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25

Le tour de ville du Conquet nous ouvre une fenêtre sur l’histoire de ce bout du monde. L’isolement, la rudesse du climat mais aussi l’appel incessant du large ont donné à ce lieu et ses habitants un destin extraordinaire que Ribine Expérience vous propose de découvrir. Sur réservation. .

Parc Beauséjour Devant l’office de tourisme du Conquet Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 82 02 05 26

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English : Tour de ville du Conquet

L’événement Tour de ville du Conquet Le Conquet a été mis à jour le 2026-03-23 par OT IROISE BRETAGNE