Tour de ville du Conquet Parc Beauséjour Le Conquet
Tour de ville du Conquet Parc Beauséjour Le Conquet samedi 2 mai 2026.
Le Conquet
Tour de ville du Conquet
Parc Beauséjour Devant l’office de tourisme du Conquet Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-28 2026-05-30
Le tour de ville du Conquet nous ouvre une fenêtre sur l’histoire de ce bout du monde. L’isolement, la rudesse du climat mais aussi l’appel incessant du large ont donné à ce lieu et ses habitants un destin extraordinaire que Ribine Expérience vous propose de découvrir. Sur réservation. .
Parc Beauséjour Devant l’office de tourisme du Conquet Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 82 02 05 26
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English : Tour de ville du Conquet
L’événement Tour de ville du Conquet Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE
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