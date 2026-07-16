Tour des Barthes Place du village Sainte-Marie-de-Gosse
samedi 22 août 2026 · Place du village · Sainte-Marie-de-Gosse
Informations pratiques
Sainte-Marie-de-Gosse
Tour des Barthes
Place du village 6 place Isidore Salles Sainte-Marie-de-Gosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez découvrir les berges de l’Adour à Sainte Marie de Gosse grâce à une course chronométrée (12km) ou une marche (6km).
Dans le cadre de ses fêtes, le Comité des Fêtes de Sainte Marie de Gosse organise une course chronométrée (12km) ainsi qu’une marche (6km).
Le parcours fait une boucle passant dans les berges de l’Adour avec une vue imprenable sur le Château du Bec du Gave, endroit où l’Adour et les Gaves Réunis se rejoignent.
Nombreux lots sur tirage au sort et pour le podium.
Inscription en ligne sur www.pb-organisation.com ou sur place. .
Place du village 6 place Isidore Salles Sainte-Marie-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 83 48 14 smgcomite@gmail.com
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English : Tour des Barthes
Come explore the banks of the Adour River in Sainte-Marie-de-Gosse by participating in a timed race (12 km) or a walk (6 km).
L’événement Tour des Barthes Sainte-Marie-de-Gosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS