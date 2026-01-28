Tour des Commères

Sirod Jura

Début : 2026-10-25 07:00:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Cette 40e édition propose 3 trails (7 11.5 23 km), 3 courses enfants et 3 randos pédestres (7 11.5 16 km). .

Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 33 11 26 tdcsirod39@gmail.com

