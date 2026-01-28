Tour des Commères Sirod
Tour des Commères Sirod dimanche 25 octobre 2026.
Tour des Commères
Sirod Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 07:00:00
fin : 2026-10-25 19:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Cette 40e édition propose 3 trails (7 11.5 23 km), 3 courses enfants et 3 randos pédestres (7 11.5 16 km). .
Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 33 11 26 tdcsirod39@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tour des Commères
L’événement Tour des Commères Sirod a été mis à jour le 2026-01-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA