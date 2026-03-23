Tour des églises Sainte-Marie de Saint-Lary, Soulan et Vielle-Aure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Tour des églises Sainte-Marie de Saint-Lary, Soulan et Vielle-Aure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 16 juin 2026.
Tour des églises Sainte-Marie de Saint-Lary, Soulan et Vielle-Aure
SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Sainte-Marie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:30:00
fin : 2026-06-16 17:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Visite guidée des églises de Sainte-Marie à Saint-Lary, Soulan et Vielle-Aure.
Possibilité de covoiturage au départ de Saint-Lary.
Sur réservation au 06 42 17 66 31.
Durée 3 heures
.
SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Sainte-Marie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Guided tour of the churches of Sainte-Marie in Saint-Lary, Soulan and Vielle-Aure.
Carpooling possible from Saint-Lary.
Reservations required on 06 42 17 66 31.
Duration 3 hours
L’événement Tour des églises Sainte-Marie de Saint-Lary, Soulan et Vielle-Aure Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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