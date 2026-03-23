Tour des églises Sainte-Marie de Saint-Lary, Soulan et Vielle-Aure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Tour des églises Sainte-Marie de Saint-Lary, Soulan et Vielle-Aure

SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Sainte-Marie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 14:30:00

fin : 2026-06-16 17:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Visite guidée des églises de Sainte-Marie à Saint-Lary, Soulan et Vielle-Aure.

Possibilité de covoiturage au départ de Saint-Lary.

Sur réservation au 06 42 17 66 31.

Durée 3 heures

.

SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Sainte-Marie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the churches of Sainte-Marie in Saint-Lary, Soulan and Vielle-Aure.

Carpooling possible from Saint-Lary.

Reservations required on 06 42 17 66 31.

Duration 3 hours

L’événement Tour des églises Sainte-Marie de Saint-Lary, Soulan et Vielle-Aure Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65