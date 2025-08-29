TOUR DES LANDES CYCLISTE 2025 Saint-Paul-lès-Dax

TOUR DES LANDES CYCLISTE 2025 Saint-Paul-lès-Dax vendredi 29 août 2025.

Epreuve cycliste de niveau Elite Nationale par étapes, qui se déroulera du 29 au 31 août.

Le Grand Départ sera donné à Saint-Paul-lès-Dax le vendredi 29 août avec un prologue contre-la-montre individuel dans les rues du centre-ville.

Présence de coureurs élites, amateurs et semi-professionnels, français et étrangers.

Présentation des équipes (mairie) 17h45

Départ 1er coureur (Rue Henri Lavielle) 19h

Arrivée dernier coureur (Avenue Foch) 21h

De 17h30 à 21h30 village animations devant la mairie .

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine cyclisme.ffc40@gmail.com

