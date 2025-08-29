TOUR DES LANDES CYCLISTE 2025 Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Epreuve cycliste de niveau Elite Nationale par étapes, qui se déroulera du 29 au 31 août.
Le Grand Départ sera donné à Saint-Paul-lès-Dax le vendredi 29 août avec un prologue contre-la-montre individuel dans les rues du centre-ville.
Présence de coureurs élites, amateurs et semi-professionnels, français et étrangers.
Présentation des équipes (mairie) 17h45
Départ 1er coureur (Rue Henri Lavielle) 19h
Arrivée dernier coureur (Avenue Foch) 21h
De 17h30 à 21h30 village animations devant la mairie .
Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine cyclisme.ffc40@gmail.com
