Informations pratiques

Saint-Geours-de-Maremne

Tour des Landes Cycliste

Saint Geours de Maremne Parc Rigaud Saint-Geours-de-Maremne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 12:00:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Départ et Arrivée de la 1ère étape du Tour des Landes Cycliste 2026 (épreuve nationale juniors)

Village du Tour avec animations pour petits et grands dans le Parc Rigaud de 12h à 18h30

Départ de l’étape 14h D17 Route de Saubusse

Arrivée de l’étape 16h30 D17 Route de Saubusse

Deux jours de compétition, trois étapes et un peloton de jeunes coureurs prêts à en découdre sur les routes landaises

– ̂ – – –

100,6 km Départ à 14h / Arrivée 16h30

Village du Tour avec animations pour petits et grands dans le Parc Rigaud de 12h à 18h30 présence des assos locales, infos sur les traditions landaises….

– ̂

18,6 km Contre-la-montre par équipe

Départ 1ère équipe 9h30 / Arrivée dernière équipe 11h20

– ̂ ̀ – – –

89,3 km Départ 14h30 / Arrivée 16h30

Mais le Tour des Landes, c’est aussi – , , avec des animations et le dans les villes-étapes ! .

Saint Geours de Maremne Parc Rigaud Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 96 18 49 cyclisme.ffc40@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour des Landes Cycliste

Start and Finish of the First Stage of the 2026 Tour des Landes Cycling Race (National Junior Race)

Tour Village with activities for all ages in Rigaud Park from 12:00 p.m. to 6:30 p.m.

Stage Start: 2:00 p.m. D17 Route de Saubusse

Stage Finish: 4:30 p.m. D17 Route de Saubusse

L’événement Tour des Landes Cycliste Saint-Geours-de-Maremne a été mis à jour le 2026-08-22 par OTI LAS