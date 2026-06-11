Tour des ports de la Manche arrivée à Diélette Tréauville
Tour des ports de la Manche arrivée à Diélette Tréauville vendredi 10 juillet 2026.
Tréauville
Tour des ports de la Manche arrivée à Diélette
Port Dielette Tréauville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le Tour des Ports de la Manche est une régate qui relie tous les ans, en juillet, différents ports de plaisance de la Manche et des îles anglo-normandes.
Le bassin de navigation unique et le parcours fantastique où se retrouvent une centaine d’équipages et 650 navigateurs font du Tour des Ports de la Manche l’une des plus grandes courses à la voile en France et la plus importante de Normandie.
Le parcours 2026
Dimanche 5 juillet Granville Granville
Lundi 6 juillet Granville Jersey
Mardi 7 juillet Jersey Jersey
Mercredi 8 juillet Jersey Barneville-Carteret
Jeudi 9 juillet Barneville-Carteret Guernesey
Vendredi 10 juillet Guernesey Diélette .
Port Dielette Tréauville 50340 Manche Normandie
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English : Tour des ports de la Manche arrivée à Diélette
L’événement Tour des ports de la Manche arrivée à Diélette Tréauville a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cotentin