Tour des ports de la Manche arrivée à Diélette Tréauville vendredi 10 juillet 2026.

Tréauville

Tour des ports de la Manche arrivée à Diélette

Port Dielette Tréauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Tour des Ports de la Manche est une régate qui relie tous les ans, en juillet, différents ports de plaisance de la Manche et des îles anglo-normandes.

Le bassin de navigation unique et le parcours fantastique où se retrouvent une centaine d’équipages et 650 navigateurs font du Tour des Ports de la Manche l’une des plus grandes courses à la voile en France et la plus importante de Normandie.

Le parcours 2026

Dimanche 5 juillet Granville Granville

Lundi 6 juillet Granville Jersey

Mardi 7 juillet Jersey Jersey

Mercredi 8 juillet Jersey Barneville-Carteret

Jeudi 9 juillet Barneville-Carteret Guernesey

Vendredi 10 juillet Guernesey Diélette .

Port Dielette Tréauville 50340 Manche Normandie

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English : Tour des ports de la Manche arrivée à Diélette

L’événement Tour des ports de la Manche arrivée à Diélette Tréauville a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cotentin