TOUR DES VILLAGES EN PYRÉNÉES AUDOISES

Sonnac-sur-l’Hers Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour sa 8ème édition, le Tour des Villages en Pyrénées Audoises aura lieu le dimanche 21 juin 2026.

Vous partirez en randonnée à la découverte des saveurs et du patrimoine des villages du Chalabrais.

Vous partirez de Sonnac-sur-l’Hers pour arriver dans l’après-midi à Puivert. Patience pour connaître tous les villages que vous visiterez …

Vous pourrez faire le parcours intégral de 20 km, ou le demi parcours de 12 km, traversant villages et hameaux authentiques, vous trouverez des dégustations, des artisans, des savoir-faire, des animations musicales et un repas du terroir à midi.

Si vous en avez plein les pattes, pas de souci, vous prendrez le bus vers 14h pour retourner au point de départ.

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Sonnac-sur-l’Hers 11230 Aude Occitanie +33 4 68 20 07 78 tourisme@pyreneesaudoises.com

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English :

For its 8th edition, the Tour des Villages en Pyrénées Audoises will take place on Sunday June 21, 2026.

You’ll set off on a hike to discover the flavors and heritage of the Chalabrais villages.

You’ll set off from Sonnac-sur-l’Hers and arrive in Puivert in the afternoon. Be patient to find out which villages you’ll be visiting…

You can do the full 20 km route, or the half 12 km route, passing through authentic villages and hamlets, where you’ll find tastings, craftsmen, know-how, musical entertainment and a local meal at lunchtime.

If you’ve got your hands full, don’t worry, you can catch the bus back to the starting point at around 2pm.

L’événement TOUR DES VILLAGES EN PYRÉNÉES AUDOISES Sonnac-sur-l’Hers a été mis à jour le 2026-03-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises