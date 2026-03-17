Tour d’horizon 2027 des travaux de la centralité Pont Anne de Bretagne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 12:30 – 13:30

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Tour d’horizon des projets de la centralité : tout savoir sur les travaux autour du Pont Anne de BretagneLors de cette visite commentée, vous aurez l’occasion de découvrir les projets de rénovation et de développement qui transformeront notre ville dans les années à venir. C’est l’occasion parfaite de vous tenir informé des changements et de poser vos questions aux experts sur place.Rejoignez-nous le 10 avril à 12h30 au 25 quai François Mitterand au pied du Pont Anne de Bretagne, pour débuter cette expérience unique.

Pont Anne de Bretagne Nantes 44200

https://www.eventbrite.fr/e/tour-dhorizon-2027-des-travaux-de-la-centralite-tickets-1983346263063?aff=oddtdtcreator



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