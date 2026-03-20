Tour du béarn 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Le Tour Pédestre du Béarn est une course en relais qui se déroule sur deux jours. Ce parcours, d’environ 200 kilomètres, traverse le Béarn de village en village en passant par le piémont pyrénéen et se termine à PAU. Chaque équipe est composée de 7 relayeurs dont chacun effectue une quinzaine de kilomètres. Les amateurs de la course à pied s’y donnent rendez-vous chaque année. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour du béarn 2026

L’événement Tour du béarn 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau