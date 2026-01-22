Tour du Bocage et de l’Ernée 2026 Oisseau

Oisseau Mayenne

Début : 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le retour de l’épreuve cycliste du Tour du Bocage et de l’Ernée

26ème Tour du Bocage et de l’Ernée

Internationale U19

Oisseau accueillera les deuxième et troisième étapes de notre course le dimanche 29 mars 2026, pour une journée double défi

Le matin, course contre-la-montre individuel, sur un circuit de 15 km où chaque seconde comptera ! Premier départ à 8h30

L’après-midi course en ligne de 103 km pour clôturer ce week-end cycliste avec un final spectaculaire !

Une édition 2026 qui promet du spectacle, de la performance et toujours autant de passion ! .

Oisseau 53300 Mayenne Pays de la Loire contact@otbe53.com

English :

The return of the cycling event of the Tour du Bocage et de l’Ernée

