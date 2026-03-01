TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNÉE 53 Saint-Hilaire-du-Maine
TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNÉE 53 Saint-Hilaire-du-Maine samedi 28 mars 2026.
TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNÉE 53
Saint-Hilaire-du-Maine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 20:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Comme chaque année, le programme du TBE53 s’annonce intense et nous réserve plein de nouveautés !
• Samedi 28 mars 2026:
Course en ligne à Saint-Hilaire-du-Maine
+ Nouveauté 2026 place aux courses en ligne féminines.
• Dimanche matin 29 mars 2026
Contre-la-montre à Oisseau
• Dimanche après-midi 29 mars 2026
Course en ligne à Oisseau
Une édition 2026 qui promet du spectacle, de la performance et toujours autant de passion ! .
Saint-Hilaire-du-Maine 53380 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Like every year, the TBE53 program promises to be intense and full of new features!
L’événement TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNÉE 53 Saint-Hilaire-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-23 par Communauté de communes de l’Ernée