TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNÉE 53

Saint-Hilaire-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 20:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Comme chaque année, le programme du TBE53 s’annonce intense et nous réserve plein de nouveautés !

• Samedi 28 mars 2026:

Course en ligne à Saint-Hilaire-du-Maine

+ Nouveauté 2026 place aux courses en ligne féminines.

• Dimanche matin 29 mars 2026

Contre-la-montre à Oisseau

• Dimanche après-midi 29 mars 2026

Course en ligne à Oisseau

Une édition 2026 qui promet du spectacle, de la performance et toujours autant de passion ! .

Saint-Hilaire-du-Maine 53380 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Like every year, the TBE53 program promises to be intense and full of new features!

L’événement TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNÉE 53 Saint-Hilaire-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-23 par Communauté de communes de l’Ernée