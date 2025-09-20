Tour du Boujard Tour du Boujard Sainte-Euphémie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La tour du Boujard édifiée en 1850 est un témoignage original du goût médiéval des élites du 19e siècle. Redécouvrez la tour fraichement restaurée avec les commentaires de l’association Sainte-Euphémie Tour et Patrimoine et flânez sur ce site bucolique, qui sera animé par des démonstrations de taille de pierre avec l’atelier Emilie Sartelet, et des ateliers autour du pisé avec Maison Paysannes de France. Le samedi après-midi, vous pourrez rencontrer le calligraphe ambulant, personnage du 19e siècle, qui vous proposera une animation autour de la calligraphie. Repartez avec votre prénom calligraphié ! Buvette sur place.

Organisé par l’association Sainte-Euphémie Tour et Patrimoine et le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Tour du Boujard 315 bis Chemin du Boujard, 01600 Sainte-Euphémie Sainte-Euphémie 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ain-tourisme.com/fiches/Sainte-Euphemie/Site-et-monument-historiques/La-tour-du-Boujard/5643028/

Journées européennes du patrimoine 2025

Tour et patrimoine