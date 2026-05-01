Amayé-sur-Orne

Tour du Calvados des Motos de Collection

Place de l’Église Amayé-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Tour du Calvados des Motos de Collection 17 mai 10h

Tour du Calvados des Motos de Collection 17 mai 10h passage à Amayé-Sur-Orne .

Place de l’Église Amayé-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 2 31 96 90 04 retromotoluc@gmail.com

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English : Tour du Calvados des Motos de Collection

Tour du Calvados des Motos de Collection 17 May 10am

L’événement Tour du Calvados des Motos de Collection Amayé-sur-Orne a été mis à jour le 2026-05-10 par Orne Odon Tourisme