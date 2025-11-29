Tour du canton de Trie pour le Téléthon TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Tour du canton de Trie pour le Téléthon

TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Mobilisez-vous avec nous pour le téléthon!

Nous vous proposons un défi unique faire le tour du canton de Trie en relais !

Le principe vous vous inscrivez à une ou plusieurs étapes pour courir ensemble au rythme que l’on souhaite.

Inscriptions par téléphone ou avec le QRcode sur l’affiche ou 07 61 20 84 13.

English :

Join us for the telethon!

We’re offering you a unique challenge: run around the canton of Trie in a relay!

Here’s how it works: you sign up for one or more stages and run together at your own pace.

To register, phone us or use the QRcode on the poster, or call 07 61 20 84 13.

German :

Machen Sie sich mit uns für den Telethon stark!

Wir bieten Ihnen eine einzigartige Herausforderung: Umrunden Sie den Kanton Trie in einer Staffel!

Das Prinzip: Sie melden sich für eine oder mehrere Etappen an, um gemeinsam in dem von Ihnen gewünschten Tempo zu laufen.

Anmeldungen per Telefon oder mit dem QRcode auf dem Plakat oder 07 61 20 84 13.

Italiano :

Unisciti a noi per il Telethon!

Vi proponiamo una sfida unica: correre intorno al Cantone di Trie in una staffetta!

Ecco come funziona: ci si iscrive a una o più tappe e si corre insieme al proprio ritmo.

Iscrivetevi per telefono o con il QRcode sulla locandina o al numero 07 61 20 84 13.

Espanol :

¡Únete a nosotros en el telemaratón!

Te proponemos un reto único: correr por relevos alrededor del cantón de Trie

Así es como funciona: te apuntas a una o varias etapas y corréis juntos a vuestro ritmo.

Inscríbete por teléfono o con el código QR del cartel o en el 07 61 20 84 13.

