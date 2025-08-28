Tour du cirque de Lescun en VTTAE Lescun

Tour du cirque de Lescun en VTTAE Lescun jeudi 28 août 2025.

Tour du cirque de Lescun en VTTAE

Camping du Lauzart Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Pour les amateurs de nature, une sortie en VTT à assistance électrique (VTTAE) accompagnée d’un moniteur est l’occasion idéale de découvrir les paysages du Cirque de Lescun en vallée d’Aspe. Avant de partir, le moniteur expert en VTT, vous fournira toutes les informations nécessaires sur le parcours. Les VTT à assistance électrique permettent de parcourir de longues distances sans trop de fatigue, rendant cette sortie accessible à un large public. Dès les premiers coups de pédale, vous serez émerveillés par la beauté des paysages environnants, dans l’un des plus beaux cirques des Pyrénées.

Infos pratiques ½ journée, niveau modéré, matériel fourni (VTT à assistance électrique, casque), prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau, gants et lunettes. Sortie assurée à partir de 2 inscrits. Savoir faire du vélo. Bonne condition physique, mesurer 150cm minimum. .

Camping du Lauzart Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57

English : Tour du cirque de Lescun en VTTAE

German : Tour du cirque de Lescun en VTTAE

Italiano :

Espanol : Tour du cirque de Lescun en VTTAE

L’événement Tour du cirque de Lescun en VTTAE Lescun a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn