Tour du cirque de Lescun en VTTAE

Camping du Lauzart Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Le cirque de Lescun, site emblématique des Pyrénées béarnaises se découvre ici en VTT à assistance électrique. Vous serez guidé par un moniteur, fin connaisseur de ce lieu, qui vous mènera sur les pistes en passant par le plateau de Sanchèse.

Infos pratiques taille requise 150cm, avoir une bonne condition physique, niveau modéré, matériel fourni VTTAE et casque, prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau et éventuellement gants et lunettes, départ maintenu à partir de 2 inscrits. .

Camping du Lauzart Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57

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English : Tour du cirque de Lescun en VTTAE

L’événement Tour du cirque de Lescun en VTTAE Lescun a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn