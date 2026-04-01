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Tour du Lac pour nos pupilles Mesnil-Saint-Père

Tour du Lac pour nos pupilles Mesnil-Saint-Père

Tour du Lac pour nos pupilles Mesnil-Saint-Père mercredi 22 avril 2026.

Adresse : RDV Parking Capitainerie

Ville : 10140 Mesnil-Saint-Père

Département : Aube

Début : 2026-04-22T08:30:00

Fin : 2026-04-22T

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Tour du Lac pour nos pupilles

RDV Parking Capitainerie Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 08:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Au choix 24, 26 ou 28 km sur la vélovoie, à vélo, en course à pied, en trottinette ou en rollers.

Rendez-vous mercredi 22 avril à 8h30, Parking de la capitainerie de Mesnil-Saint-Père

Un moment sportif, convivial et solidaire !   .

RDV Parking Capitainerie Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est   oeuvre.des.pupilles.10@gmail.com

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English :

L’événement Tour du Lac pour nos pupilles Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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