Tour du Lac pour nos pupilles

RDV Parking Capitainerie Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 08:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Au choix 24, 26 ou 28 km sur la vélovoie, à vélo, en course à pied, en trottinette ou en rollers.



Rendez-vous mercredi 22 avril à 8h30, Parking de la capitainerie de Mesnil-Saint-Père



Un moment sportif, convivial et solidaire ! .

RDV Parking Capitainerie Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est oeuvre.des.pupilles.10@gmail.com

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English :

L’événement Tour du Lac pour nos pupilles Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Troyes la Champagne