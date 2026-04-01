Tour du Lac pour nos pupilles Mesnil-Saint-Père
Tour du Lac pour nos pupilles Mesnil-Saint-Père mercredi 22 avril 2026.
Tour du Lac pour nos pupilles
RDV Parking Capitainerie Mesnil-Saint-Père Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 08:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Au choix 24, 26 ou 28 km sur la vélovoie, à vélo, en course à pied, en trottinette ou en rollers.
Rendez-vous mercredi 22 avril à 8h30, Parking de la capitainerie de Mesnil-Saint-Père
Un moment sportif, convivial et solidaire ! .
RDV Parking Capitainerie Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est oeuvre.des.pupilles.10@gmail.com
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English :
L’événement Tour du Lac pour nos pupilles Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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